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Анонс стрима Honkai Star Rail 2.6 — дата и время, когда и где смотреть трансляцию

Обновление 2.6 для Honkai Star Rail покажут на стриме 11 октября
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Разработчики популярной онлайн-игры Honkai: Star Rail анонсировали прямую трансляцию, посвящённую большому обновлению 2.6 — она пройдёт уже в эту пятницу, 11 октября.

Эфир с подробностями о новой версии HSR состоится 11 октября в 14:30 мск. Стрим Honkai Star Rail 2.6 будет доступен на Twitch и YouTube (с русскими субтитрами).

Фото: HoYoverse

Авторы игры обещают побольше рассказать о характере и геймплее нового персонажа Раппа, а также раскрыть другие детали обновления: в версии «История смуты на Пуньяконии» главные герои вернутся на Пенаконию, которая продолжает жизнь после катастрофы.

Ожидается, что обновление 2.6 для Honkai: Star Rail выйдет 23 октября.

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