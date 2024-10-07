Обновление 2.6 для Honkai Star Rail покажут на стриме 11 октября

Разработчики популярной онлайн-игры Honkai: Star Rail анонсировали прямую трансляцию, посвящённую большому обновлению 2.6 — она пройдёт уже в эту пятницу, 11 октября.

Эфир с подробностями о новой версии HSR состоится 11 октября в 14:30 мск. Стрим Honkai Star Rail 2.6 будет доступен на Twitch и YouTube (с русскими субтитрами).

Фото: HoYoverse

Авторы игры обещают побольше рассказать о характере и геймплее нового персонажа Раппа, а также раскрыть другие детали обновления: в версии «История смуты на Пуньяконии» главные герои вернутся на Пенаконию, которая продолжает жизнь после катастрофы.

Ожидается, что обновление 2.6 для Honkai: Star Rail выйдет 23 октября.