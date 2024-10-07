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Стример Buster анонсировал премию SLAY 2024, стримерский Оскар с разными номинациями

Бустер снова проведёт премию SLAY — «Оскар» для стримеров» получит больше номинаций
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Популярный российский стример Вячеслав Buster Леонтьев (4,1 млн фолловеров на Twitch) объявил, что в конце этого года вновь проведёт премию SLAY, чтобы выявить лучших в медиасфере за последнее время.

Бустер отмечает, что SLAY 2024 получит больше номинаций, а на церемонию награждений пригласят ещё больше гостей — среди лиц в анонсе мелькают карточки киберспортсмена Антона dyrachYO Шкредова, а также стримеров Вудуша, Дреда, Кори, Сасавота и других.

Первая премия SLAY (Stream Legends Awards of the Year) прошла в декабре 2023 года и собрала на трансляции почти 200 тыс. зрителей — это рекорд для русскоязычных трансляций, не связанных с киберспортом. Лучшим стримером года признали Владимира bratishkinoff Братишкина.

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