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Микс Syncro и Dreamcatchers победил на первом женском турнире по CS2 и MLBB от ФКС России

Микс Syncro и Dreamcatchers победил на первом женском турнире по CS2 и MLBB от ФКС России
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В Москве завершился первый киберспортивный турнир среди девушек, который провела Федерация компьютерного спорта России. Спортсменки разыграли 1 млн рублей в двух дисциплинах — Counter-Strike 2 и Mobile Legends: Bang Bang.

В шутере сильнее всех оказался коллектив Dreamcatchers c опытными f6tal и Elizabeth в составе. В финальной серии одна из лучших команд Европы со счётом 2:0 одолела Crescent.

Соревнования по MLBB завершились победой Asaemon — нового микса Юлии Syncro Мальцевой, в июле занявшей третье место на Кубке мира в Эр-Рияде. В решающем матче победители соревнований выиграли 2:1 у Seirin High.

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