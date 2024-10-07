«Я не видел света или чего-то ещё. Там ничего нет»: Аль Пачино чуть не умер во время COVID

84-летний легендарный актёр Аль Пачино в ходе подкаста The New York Times рассказал, как чуть не встретился со смертью во время пандемии коронавируса несколько лет назад.

По словам Аль Пачино, инфекция привела к обезвоживанию, из-за чего его состояние резко ухудшилось.

Я почувствовал себя нехорошо — совсем нехорошо. Я сидел у себя дома, и меня просто не было. Вот так. У меня не было пульса.

Актёр также рассказал, что в этот момент не почувствовал каких-либо метафизических изменений.

Я не видел света или чего-то ещё. Там ничего нет. Как говорил Гамлет: неизведанная страна, из которой не возвращается ни один путник. И два слова — «больше нет». Этого больше нет. Тебя больше нет. Я никогда в жизни об этом не думал.