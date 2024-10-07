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Сирша Ронан рассказала, что её не взяли на роль Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере»

Сирша Ронан рассказала, что её не взяли на роль Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере»
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Многократная номинантка на «Оскар» Сирша Ронан рассказала, что участвовала в кастинге на роль Полумны Лавгуд в серии фильмов «Гарри Поттер».

Актриса, известная по ролям в фильмах «Искупление» и «Отель «Гранд Будапешт», вспоминает об этой неудаче до сих пор.

Есть вещи, которые вы упускаете, а затем они всплывают, и вы думаете: «О Боже, это была моя ошибка». Думаю, это остаётся со мной на протяжении многих лет — я не сказала «нет», я просто не получила роль. Снова проиграла. Это моя постоянная тема.

Ронан рассказала, что на пробы пригласили много девочек из Ирландии. Сама она знала, что вряд ли получит роль, поскольку не подходила по возрасту — но всё равно получила много впечатлений.

Роль Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере» исполняла Эванна Линч.

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