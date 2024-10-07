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Состоялся анонс Alien Isolation 2

Для Alien: Isolation анонсировали продолжение
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Компания SEGA официально подтвердила, что работает над продолжением культового стелс-хоррора Alien: Isolation, вышедшего в 2014 году.

Это было просто невероятно — наблюдать вашу страсть к игре на протяжении многих лет и видеть, как она привлекает так много игроков по всему миру. В год 10-летия с выхода игры кажется уместным сообщить вам, что мы услышали ваши призывы.

Главой разработки Alien: Isolation 2 назначен креативный директор первой игры Алистер Хоуп. При этом в заявлении создателей отмечается, что пока проект находится на ранней стадии разработки — вероятно, это означает, что игроки смогут опробовать сиквел не ранее 2026 года.

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