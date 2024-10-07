Команда AVULUS извинилась за стычку SoNNeikO с ATF на турнире по «Доте» в Бухаресте

Команда AVULUS по Dota 2 выпустила официальное заявление в связи с ситуацией на турнире PGL Wallachia Season 2 в Бухаресте.
Руководство команды выразило сожаление в связи с произошедшим, но при этом подчеркнуло, что после наказания SoNNeikO инцидент должен быть исчерпан.
Фото: AVULUS
6 октября появилась информация, что капитан AVULUS Акбар SoNNeikO Бутаев угрожал физической расправой игроку Falcons Аммару ATF Ассафу — ранее тот оскорблял его во время игры в паблике в онлайн-чате.
После разбирательств AVULUS получила пенальти третьего уровня, лишившись всего дополнительного времени на стадии драфта в следующем матче. При этом в Falcons считают наказание недостаточно жёстким, призывая дисквалифицировать игрока и приставить к ATF охрану: в противном случае клуб грозится сняться с турнира.