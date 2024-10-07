Новый iPhone 16 уже рекордно подешевел в России — сразу на 26%

Новый смартфон iPhone 16 от Apple, вышедший в сентябре, резко упал в цене в российских интернет-магазинах — внимание на это обратил Hi-Tech Mail.

Если на старте продаж за базовую модель iPhone 16 просили от 114 тыс. до 160 тыс. рублей, теперь в Сети можно найти варианты по цене около 90 тыс. За заказ смартфона из-за рубежа маркетплейсы просят 75–80 тыс., ещё 10 тыс. придётся заплатить за пошлину.

Аналитики отмечают, что всего за месяц средняя цена нового iPhone снизилась на 26% — такого резкого обвала за последние годы ещё не было. При этом россияне раскупают iPhone 16 намного активнее, чем прошлогодний iPhone 15.