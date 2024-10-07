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Вышел новый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 с кадрами геймплея — релиз 25 октября

Вышел новый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 с кадрами геймплея — релиз 25 октября
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Разработчики шутера Call of Duty: Black Ops 6 опубликовали новое видео перед релизом игры — ролик содержит кадры геймплея и реальной исторической хроники.

Напомним, новая часть легендарного шутера выходит 25 октября 2024 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Ранее создатели Black Ops 6 провели открытое бета-тестирование, участие в котором могли принять все желающие. После авторы объявили, что бета Call of Duty: Black Ops 6 стала самой успешной в серии шутеров сразу по четырём показателям: по числу игроков, количеству проведённых часов, по среднему времени онлайн на игрока и по количеству сыгранных матчей.

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