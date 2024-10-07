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Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 могут выйти в начале 2025 года

Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 могут выйти в начале 2025 года
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Глава NVIDIA Дженсен Хуанг выступит на технической конференции CEST 2025 в понедельник, 6 января — пользователи предполагают, что он может представить серию видеокарт RTX 50.

Хуанг представит свой доклад в первый день ивента: основная программа CEST состоится с 7 по 10 января в Лос-Анджелесе. Содержание речи главы NVIDIA пока держится в секрете.

Если предположения подтвердятся, то видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 могут выйти уже в январе или феврале 2025 года. Ранее считалось, что релиз линейки состоится до конца 2024-го, однако NVIDIA по ряду причин отложила выпуск. Предполагается, что 5090 будет в полтора раза мощнее, чем 4090.

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