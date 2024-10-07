Создатели «Мор: Утопия» анонсировали новую игру серии — она выйдет в 2025 году

Российская студия Ice-Pick Lodge представила игру «Мор 3» (или Pathologic 3), новую часть культовой серии ролевых игр о страшной инфекции в отдалённом городке.

Релиз намечен на середину 2025 года. Все, кто поддержал проект на Kickstarter в 2014 году, получат игру бесплатно.

Видео доступно на YouTube-канале HypeTrain Digital. Права на видео принадлежат HypeTrain Digital.

«Мор 3» покажет историю со стороны Бакалавра — ранее его рут обещали раскрыть в DLC к ремейку 2019 года (Pathologic 2). Отмечается, что в новой игре появится механика путешествий во времени, что может изменить ход истории.

Это самостоятельная игра, по объёму сопоставимая с предыдущей. Бакалавр Данковский не похож на гаруспика Бураха: у него другая история, другое мышление, другой статус — а значит, другие возможности. Главные из них: способность конструктивно предвидеть и вспоминать, а также умело анализировать и отдавать распоряжения.

«Мор 3» выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Страница игры уже доступна в Steam.