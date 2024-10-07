Российская научно-фантастическая игра «Сатурн» выйдет до конца октября

Авторы российской тактической RPG «Сатурн» раскрыли сроки выхода игры — опробовать новинку геймеры смогут уже во второй половине октября этого года.

Сюжет «Сатурна» будет развиваться в космосе будущего. В 2062 году российскому учёному предстоит разгадать тайну неожиданной угрозы из-за пределов планеты — искать подсказки предстоит как на Земле, так и на Сатурне.

За разработку отвечает студия Ninsar.Games из Санкт-Петербурга. Отмечается, что разработчики принимали участие в создании Divinity: Original Sin 2 и Baldur’s Gate 3. Проект также поддерживает Институт развития интернета (ИРИ).

«Сатурн» будет доступен на VK Play и в Steam. Стоимость игры пока не раскрывается.