Акбар SoNNeikO Бутаев поделился подробностями конфликта с ATF на турнире по Dota 2

Капитан команды AVULUS Акбар SoNNeikO Бутаев поделился подробностями своего конфликта с игроком Team Falcons Аммаром ATF Ассафом во время турнира PGL Wallachia Season 2 по Dota 2.

В своей публикации российско-узбекский киберспортсмен подтвердил, что конфликт развился на почве оскорбления со стороны Аммара, которое было озвучено в игре несколько месяцев назад, — тогда про-игрок из Иордании назвал Соннейко «безмозглым».

Своё пожелание подойти к ATF на турнире Акбар объяснил следующим образом: «Мы оба мусульмане, и мне было важно поговорить с ним лично». После этого Бутаев объяснил, что обратился к Аммару с дружелюбными намерениями, однако иорданец и другие представители Team Falcons начали эскалировать конфликт.

Соннейко сообщил, что он предлагал «выйти» Аммару не с целью драки, а для того чтобы поговорить наедине, избежав тиммейтов ATF, которые провоцировали Акбара своим поведением. После этого вмешалась команда Бутаева, и стычка прекратилась. Соннейко подвёл такой итог произошедшему:

Всё, что произошло, — это неправильно понятый дружелюбный жест, когда я положил руку ему на плечо. Дальнейшее обострение конфликта не было в моих интересах, и мои ребята вовремя вмешались, чтобы избежать ненужной эскалации.

В конце SoNNeikO призвал профессиональное сообщество Dota 2 пересмотреть устоявшиеся нормы общения в киберспорте в связи с процветающей культурой токсичного поведения.