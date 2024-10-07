Состав Virtus.pro по CS2 проиграл монгольской команде на топ-турнире IEM Rio 2024

Российская Virtus.pro начала выступление на топ-турнире Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2 с поражения.

В первом раунде групповой стадии «медведи» столкнулись с монгольским коллективом The MongolZ. На карте Mirage монголы закрыли VP со счётом 13:10, отправив команду из России в нижнюю сетку группы B.

В матче на вылет Virtus.pro будет противостоять составу 9z Team из Южной Америки, который, в свою очередь, проиграл команде Team Vitality со счётом 3:13. Серия в формате «до двух побед» с участием VP состоится 8 октября в 17:00 мск.

Чемпионат IEM Rio 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на топ-турнире IEM Katowice 2025.