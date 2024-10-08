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Расписание турнира PGL Wallachia Season 2 по «Доте» на 8 октября

Сегодня, 8 октября, состоится предпоследний день групп на турнире PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам матчей пятого дня групп определятся три команды, которые присоединятся к Team Falcons и HEROIC в плей-офф румынского чемпионата.

Расписание матчей PGL Wallachia S2 по «Доте» на 8 октября, вторник:

10:00. AVULUS (Европа) — Invictus Gaming (Китай);

13:00. Azure Ray (Китай) — Tundra Esports (Европа);

16:00. Alliance (Европа) — Natus Vincere (Украина).

На данный момент соревнование покинули такие коллективы, как Team Waska, Apex Genesis, Nigma Galaxy, L1GA TEAM и MOUZ.

Топ-турнир PGL Wallachia S2 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.