Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Rio 2024. Групповой этап. День 2. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание игр PGL Wallachia S2 по Dota 2 на 8 октября (ПГЛ Валлахия по Доте)

Расписание турнира PGL Wallachia Season 2 по «Доте» на 8 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 октября, состоится предпоследний день групп на турнире PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам матчей пятого дня групп определятся три команды, которые присоединятся к Team Falcons и HEROIC в плей-офф румынского чемпионата.

Расписание матчей PGL Wallachia S2 по «Доте» на 8 октября, вторник:

  • 10:00. AVULUS (Европа) — Invictus Gaming (Китай);
  • 13:00. Azure Ray (Китай) — Tundra Esports (Европа);
  • 16:00. Alliance (Европа) — Natus Vincere (Украина).

На данный момент соревнование покинули такие коллективы, как Team Waska, Apex Genesis, Nigma Galaxy, L1GA TEAM и MOUZ.

Топ-турнир PGL Wallachia S2 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Акбар SoNNeikO Бутаев поделился подробностями конфликта с ATF на турнире по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android