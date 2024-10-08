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Майкл Бэй снимет новый боевик для Netflix, а Уилл Смит сыграет главную роль

Майкл Бэй снимет новый боевик для Netflix, а Уилл Смит сыграет главную роль
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По данным издания Deadline, Уилл Смит и Майкл Бэй впервые вновь поработают вместе со времён «Плохих парней 2». Бэй якобы ещё ведёт переговоры, но они наверняка закончатся успешно.

СМИ сообщило, что Майкл выступит режиссёром фильма Fast and Loose, а Смит сыграет главную роль. Это будет боевик для Netflix.

Сюжет расскажет о человеке, который просыпается в мексиканском городе Тихуана. Собирая воедино своё прошлое, он узнаёт, что жил двумя жизнями: одной как криминальный авторитет, а другой как агент ЦРУ под прикрытием. Сценарий написали Джон Хобер, Эрих Хобер, Крис Бремнер и Эрик Пирсон.

Источники сообщают, что, хотя официальная дата начала съёмок ещё не объявлена, фильм, скорее всего, станет следующим проектом как для Бэя, так и для Смита.

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