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Ремейк Silent Hill 2 вышел на PS5 и ПК

Ремейк Silent Hill 2 вышел на PS5 и ПК
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Сегодня ремейк Silent Hill 2 стал доступен для владельцев PS5 и ПК. Ранний доступ к игре обладатели расширенного издания получили ещё 6-го числа, а сейчас состоялся глобальный релиз.

Ремейк оценили очень высоко — от него в восторге как игроки, так и критики. Все в один голос называют игру эталонным ремейком, который смог сохранить атмосферу оригинала.

Сюжет ремейка, как и оригинала, рассказывает про Джеймса Сандерленда, который прибывает в Сайлент Хилл, поскольку получил письмо от своей покойной жены Мэри. С того момента, как герой попадает в город, его жизнь меняется навсегда.

Тайтл доступен с субтитрами на русском языке.

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