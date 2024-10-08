Ремейк Silent Hill 2 вышел на PS5 и ПК

Сегодня ремейк Silent Hill 2 стал доступен для владельцев PS5 и ПК. Ранний доступ к игре обладатели расширенного издания получили ещё 6-го числа, а сейчас состоялся глобальный релиз.

Ремейк оценили очень высоко — от него в восторге как игроки, так и критики. Все в один голос называют игру эталонным ремейком, который смог сохранить атмосферу оригинала.

Сюжет ремейка, как и оригинала, рассказывает про Джеймса Сандерленда, который прибывает в Сайлент Хилл, поскольку получил письмо от своей покойной жены Мэри. С того момента, как герой попадает в город, его жизнь меняется навсегда.

Тайтл доступен с субтитрами на русском языке.