«Он опасен даже за решёткой, его боятся»: собеседник издания People — о рэпере Пи Дидди

Издание People выпустило небольшой материал, в котором некий источник рассказал журналистам о могущественности рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) даже сейчас, когда он находится в тюремном заключении.

По словам источника, когда рэпер был на свободе, абсолютно все боялись перечить ему, потому что знали, на что он способен со своими связями. Якобы даже сейчас Пи Дидди представляет опасность.

Он могущественный. Все боялись перечить ему. Даже несмотря на то, что сейчас он за решёткой, он всё ещё опасен, его боятся. Мы все знали это уже тогда.

Также неназванный собеседник издания назвал Шона Комбса «невероятно умным человеком», который знает, что многие известные люди ему обязаны.