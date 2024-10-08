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Чёрная комедия «Битлджус 2» Тима Бёртона вышла в онлайне

Чёрная комедия «Битлджус 2» Тима Бёртона вышла в онлайне
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Сегодня фильм «Битлджус 2» вышел в цифре. Все желающие могут посмотреть чёрную комедию Тима Бёртона в онлайне через различные зарубежные онлайн-сервисы.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон.

Премьера картины «Битлджус 2» в мировом прокате состоялась 5 сентября. За время показов фильм заработал более $ 400 млн. Напомним, производственный бюджет «Битлджуса 2» составил $ 100 млн, поэтому наверняка лента уже начала приносить прибыль своим создателям.

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