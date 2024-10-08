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Вышел трейлер драматического фильма «Семя священного инжира»

Вышел трейлер драматического фильма «Семя священного инжира»
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Кинокомпания Neon опубликовала трейлер драматического фильма «Семя священного инжира». В нём показали главных героев и актёров, которые их сыграли.

Картина рассказывает о семье, оказавшейся в центре внимания общественности, когда Имана назначили следственным судьёй в Тегеране. По мере того, как на улицах вспыхивают политические беспорядки, Иман понимает, что его работа ещё опаснее, чем ожидалось. Из-за этого он начинает не доверять собственной жене Наджме и дочерям Сане и Резвану.

Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

В фильме снялись Сохейла Голестани, Миссах Зарех, Махса Ростами, Сетарех Малеки и другие. Режиссёром выступил Мохаммад Расулоф.

Премьера в зарубежном прокате — с ноября.

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