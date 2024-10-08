Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Rio 2024. Групповой этап. День 2. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Diablo 4 вышло крупное дополнение Vessel of Hatred

Для Diablo 4 вышло крупное дополнение Vessel of Hatred
Комментарии

Сегодня Blizzard выпустила дополнение Vessel of Hatred для Diablo 4. Расширение уже доступно для покупки, однако в России его нельзя купить официально.

Дополнение рассказывает о судьбе Мефисто, который вновь угрожает Санктуарию. Чтобы противостоять столь могущественному врагу, игроки отправятся в регион — Наханту, который знаком фанатам по Diablo 2.

Главной фишкой Vessel of Hatred стал новый класс — наследник духов. Благодаря духовной связи он может управлять животными, которые помогают в бою и исследовании. Вдобавок к этому новый класс получит собственный квест.

Ко всему прочему геймерам доступна механика наёмничества и многое другое, что появилось с выходом DLC.

Материалы по теме
Советы для EA Sports FC 25: неожиданные голы, оборона, карьера, что делать в Ultimate Team
Советы для EA Sports FC 25: неожиданные голы, оборона, карьера, что делать в Ultimate Team
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android