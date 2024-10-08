В работе Discord снова произошёл глобальный сбой

В конце сентября Discord столкнулся с массовым сбоем. Тогда сервис не работал аж в течение шести часов, однако создатели устранили проблему, и работа стабилизировалась.

Сейчас мессенджер снова сбоит — по данным сайта Downdetector, примерно с 10:00 мск сервис снова стал плохо работать, а количество жалоб с каждой минутой возрастало.

С какими проблемами столкнулись сейчас? Жалуются, что Discord не соединяется с интернетом и отправляет сообщения с задержкой (или не отправляет их вовсе). Также есть жалобы на работу мобильной версии мессенджера.

Пока что неисправность не устранена — сбои всё ещё наблюдаются.