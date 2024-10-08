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IEM Rio 2024. Групповой этап. День 2. Стрим В
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Расписание игр IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2 на 8 октября (ИЕМ Рио 2024)

Расписание второго дня IEM Rio 2024 по CS2 — VP против 9z в матче на вылет
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Сегодня, 8 октября, продолжится групповой этап топ-турнира Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2.

По итогам сегодняшних матчей четыре команды покинут соревнование, а ещё два коллектива пройдут в плей-офф.

Расписание матчей IEM Rio 2024 по CS2 на 8 октября, вторник:

  • 17:00. Группа B, нижняя сетка, 9z Team (Южная Америка) — Virtus.pro (Россия);
  • 17:00. Группа B, верхняя сетка, Team Vitality (Европа) — The MongolZ (Монголия);
  • 19:30. Группа B, нижняя сетка, Eternal Fire (Турция) — G2 Esports (Европа);
  • 19:30. Группа B, верхняя сетка, Astralis (Дания) — HEROIC (Европа);
  • 22:00. Группа A, нижняя сетка, MOUZ (Европа) — Complexity Gaming (США);
  • 22:00. Группа A, нижняя сетка, Team Liquid (Северная Америка) — FaZe Clan (Европа).

Чемпионат IEM Rio 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на топ-турнире IEM Katowice 2025.

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