«Я не прощаюсь»: Мартин Скорсезе не собирается завершать карьеру

Недавно стало известно, что Мартин Скорсезе отложил производство лент про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру. На фоне этого поползли слухи, что режиссёр хочет уйти из кино, но маэстро поспешил это отвергнуть.

По словам Скорсезе, он не собирается прекращать свою карьеру. Постановщик планирует ещё поработать над «многими фильмами».

Я вовсе не прощаюсь с кино. У меня нет намерений уходить на пенсию. У меня впереди ещё много фильмов, и надеюсь, что бог даст мне сил и денег их снять.

Ещё Скорсезе порассуждал на тему насилия в своих фильмах. По мнению режиссёра, насилие — это часть человеческой сущности. Притом выражаться оно может как открыто, так и скрыто, подчеркнул постановщик.

Я думаю, что насилие — это часть того, кто мы есть. В детстве я видел его повсюду. Я видел, как хорошие люди делают плохие вещи. Насилие — это часть того, как мы взаимодействуем со всем. Оно присутствует даже на производственном совещании или в зале заседаний банка, просто замаскированное под что-то более цивилизованное. Даже отведение взгляда от человека — это тоже своего рода насилие.

Сейчас Скорсезе снимает документальный фильм о древних кораблекрушениях в Италии, производство которого началось на прошлой неделе.