Игрок Team Vitality пропустит топ-турнир по CS2 из-за рождения ребёнка

Европейский коллектив Team Vitality выступит на топ-турнире BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2 с заменой.

Как сообщается в официальном анонсе киберспортивного клуба, британский игрок состава Уильям mezii Мериман не сможет выступить на турнире в Сингапуре. Всё дело в том, что в эти же даты у 25-летнего киберспортсмена должен родиться ребёнок, в связи с чем Мезии не будет находиться со своей командой.

Британца в рамках соревнования заменит французский про-игрок Одрик JACKZ Жюг, который уже играл в составе Team Vitality в качестве стенд-ина в 2023 году на топ-турнире ESL Pro League Season 17, где коллектив занял 5-8-е место.

Состав Team Vitality на BLAST Premier: World Final 2024 по CS2:

Дан apEX Мадесклер;

Матье ZywOo Эрбо;

Лотан Spinx Гилади;

Шахар flameZ Шушан;

Одрик JACKZ Жюг (замена);

Реми XTQZZZ Квоньям (тренер).

Чемпионат BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате с 30 октября по 3 ноября в Сентосе, Сингапур. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.