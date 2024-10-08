Игрок Team Vitality пропустит топ-турнир по CS2 из-за рождения ребёнка

Европейский коллектив Team Vitality выступит на топ-турнире BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2 с заменой.
Как сообщается в официальном анонсе киберспортивного клуба, британский игрок состава Уильям mezii Мериман не сможет выступить на турнире в Сингапуре. Всё дело в том, что в эти же даты у 25-летнего киберспортсмена должен родиться ребёнок, в связи с чем Мезии не будет находиться со своей командой.
Британца в рамках соревнования заменит французский про-игрок Одрик JACKZ Жюг, который уже играл в составе Team Vitality в качестве стенд-ина в 2023 году на топ-турнире ESL Pro League Season 17, где коллектив занял 5-8-е место.
Состав Team Vitality на BLAST Premier: World Final 2024 по CS2:
- Дан apEX Мадесклер;
- Матье ZywOo Эрбо;
- Лотан Spinx Гилади;
- Шахар flameZ Шушан;
- Одрик JACKZ Жюг (замена);
- Реми XTQZZZ Квоньям (тренер).
Чемпионат BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате с 30 октября по 3 ноября в Сентосе, Сингапур. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.