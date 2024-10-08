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Китайские киберспортсмены по Dota 2 призвали игроков вернуться в матчмейкинг Китая

Китайские киберспортсмены по Dota 2 призвали игроков вернуться в матчмейкинг Китая
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Именитые китайские киберспортсмены обратились к игрокам в Dota 2 из Китая с призывом вернуться на игровые серверы страны.

Как сообщается в источнике, инициатором движения стал про-игрок Лу Somnus`M Яо, выступавший за такие топ-команды Китая, как Vici Gaming, LGD Gaming и Azure Ray.

По мнению киберспортсмена, причиной спада общего уровня китайской «Доты» стал массовый переход игроков на серверы Юго-Восточной Азии. Чтобы исправить ситуацию, Сомнус и другие про-игроки намерены вернуться в китайский матчмейкинг и призывают остальных пользователей сделать то же самое.

К призыву Сомнуса также присоединились такие легенды киберспортивной сцены Китая, как Ян Chalice Шэньи, Ван Ame Чуньюй и Ду Monet Пэн. Свои последние матчи про-игроки действительно провели на серверах Китая.

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