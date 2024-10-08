Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Rio 2024. Групповой этап. День 2. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел большой трейлер фильма «Домовёнок Кузя» — премьера 19 декабря

Вышел большой трейлер фильма «Домовёнок Кузя» — премьера 19 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила полноценный трейлер российского художественного фильма «Домовёнок Кузя» по книгам Татьяны Александровой. Премьера картины состоится 19 декабря во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Сюжет экранизации расскажет историю Кузи, который сбегает из плена Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Кузе необходимо найти его волшебный сундучок, исполняющий желания, – домовёнок много лет назад подарил его папе девочки.

Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырёв («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра 2»). Кузю озвучил Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»), Нафаню — Гарик Харламов. Режиссёром картины выступил Виктор Лакисов («Манюня»), а продюсером — Сарик Андреасян («Защитники»).

Постер фильма «Домовёнок Кузя»

Фото: «Атмосфера Кино»

Также читают
Феномен «Жизни по вызову»: самый популярный сериал России прямо сейчас
Феномен «Жизни по вызову»: самый популярный сериал России прямо сейчас
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android