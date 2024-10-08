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Появились постеры с главными героями сериала «Преступление и наказание»

Появились постеры с главными героями сериала «Преступление и наказание»
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил постеры с главными героями сериала «Преступление и наказание». На них можно увидеть основных персонажей шоу, которые исполнят ключевую роль в сюжете произведения. Главных героев на экране воплотили Иван Янковский («Огонь»), Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Любовь Аксёнова («Без меня»), Алёна Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»).

«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Родион Раскольников

Фото: «Кинопоиск»

Дуня Раскольникова

Фото: «Кинопоиск»

Дмитрий Разумихин

Фото: «Кинопоиск»

Марфа Петровна

Фото: «Кинопоиск»

Соня Мармеладова

Фото: «Кинопоиск»

Премьера сериала «Преступление и наказание» состоится 26 октября — в этот день выйдут сразу четыре эпизода.

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