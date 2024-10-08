Появились постеры с главными героями сериала «Преступление и наказание»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил постеры с главными героями сериала «Преступление и наказание». На них можно увидеть основных персонажей шоу, которые исполнят ключевую роль в сюжете произведения. Главных героев на экране воплотили Иван Янковский («Огонь»), Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Любовь Аксёнова («Без меня»), Алёна Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»).
«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.
Родион Раскольников
Фото: «Кинопоиск»
Дуня Раскольникова
Фото: «Кинопоиск»
Дмитрий Разумихин
Фото: «Кинопоиск»
Марфа Петровна
Фото: «Кинопоиск»
Соня Мармеладова
Фото: «Кинопоиск»
Премьера сериала «Преступление и наказание» состоится 26 октября — в этот день выйдут сразу четыре эпизода.