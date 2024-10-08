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Суд обязал Google разрешить установку сторонних приложений через Google Play

Суд обязал Google разрешить установку сторонних приложений через Google Play
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Судебное разбирательство между Epic Games и Google наконец-то подошло к концу. Победу в нём одержала компания, выпускающая видеоигры.

Судья вынес вердикт и постановил, что Google обязана открыть в Google Play доступ к другим сторонним магазинам. К примеру, теперь через магазин приложений Google можно будет скачать магазин Epic Games Store и другие подобные ему.

Ещё одно обязательство — предоставление разрешения разработчикам распространять свои приложения за пределами Google Play. Вдобавок к этому американская корпорация также должна позволить разработчикам рассказывать пользователям об альтернативных способах оплаты и не препятствовать получению доступа к библиотеке Google Play конкурентам.

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