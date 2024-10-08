Режиссёр «Скайфолла» и «Спектра» объяснил, почему не вернётся к «Джеймсу Бонду»

Американский режиссёр Сэм Мендес, снявший фильмы «Скайфолл» и «Спектр», не собирается возвращаться к «Джеймсу Бонду». Он вспомнил, что получил большое удовольствие от съёмок обеих лент, однако сомневается, что ему захочется снять новую картину во франшизе.

Мендес заявил, что продюсерам Metro-Goldwyn-Mayer необходимы именно молодые режиссёры без значимого опыта за плечами. Таких постановщиков куда проще контролировать, считает автор.

Никогда не говори никогда, но я сомневаюсь, что вернусь к «Джеймсу Бонду». Мне нравилась часть моей жизни, связанная с этой франшизой. Она даже избавила меня от некоторых старых привычек. «Бонд» заставил меня мыслить более широко, использовать разные части моего мозга. [Продюсерам] нужны чуть более податливые люди, которые находятся на раннем этапе своей карьеры. Эти люди легко поддаются контролю со стороны студии, используя фильмы как трамплин для своей карьеры.

Последней на данный момент картиной по «Джеймсу Бонду» стал фильм «Не время умирать» с Дэниэлом Крейгом. Лента вышла осенью 2021 года — с тех пор у франшизы нет исполнителя главной роли и полноценного режиссёра.