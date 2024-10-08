YouTube остаётся самым популярным видеосервисом в России после замедления

YouTube остаётся самым популярным видеосервисом в стране, несмотря на замедление. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитической компании Mediascope.

Так, количество ежедневных пользователей сервиса в августе составило около 52 млн человек. Сервис постепенно догоняет «VK Видео», чьи показатели составляют 36,8 млн человек. Далее идут Rutube (5,5 млн человек) и «Кинопоиск» (4,1 млн человек). Отечественные видеохостинги отмечают рост аудитории по сравнению с июлем.

Аудитория YouTube в России может сократиться вплоть до 30% к концу года, если замедление хостинга в стране не прекратится, отмечают аналитики Spektr. Однако российским сервисам будет сложно перебить главное достоинство сервиса — систему рекомендаций роликов.