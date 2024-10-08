Четверть владельцев iPhone не будут встречаться с пользователем Android

Примерно 24% владельцев iPhone ни за что не станут встречаться с пользователями телефона на Android. Итогами удивительного исследования поделилась New York Post.
Речь идёт про американцев, где люди пользуются встроенными приложениями для переписок — «Сообщениями». В США уже давно развивается целая драма вокруг того, что у пользователей iOS и Android разные цветы на сообщениях. Ситуация накалена до такой степени, что Google не раз пыталась добиться того, чтобы Apple позволила использовать единый стандарт сообщений без притеснения пользователей Android.
Что ещё интереснее: 31% мужчин не заинтересованы в отношениях с пользователем Android, тогда как только 16% женщин настолько выборочны.
Другие данные исследования:
- над 52% владельцами Android издевались из-за их телефона;
- 36% владельцев Android «серьёзно осуждали» за выбор;
- 26% владельцев Android смущаются из-за своего телефона;
- около 30% думают перейти на iPhone, лишь бы больше над ними не насмехались.