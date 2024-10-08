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Четверть владельцев iPhone не будут встречаться с пользователем Android

Четверть владельцев iPhone не будут встречаться с пользователем Android
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Примерно 24% владельцев iPhone ни за что не станут встречаться с пользователями телефона на Android. Итогами удивительного исследования поделилась New York Post.

Речь идёт про американцев, где люди пользуются встроенными приложениями для переписок — «Сообщениями». В США уже давно развивается целая драма вокруг того, что у пользователей iOS и Android разные цветы на сообщениях. Ситуация накалена до такой степени, что Google не раз пыталась добиться того, чтобы Apple позволила использовать единый стандарт сообщений без притеснения пользователей Android.

В России куда популярнее «Телеграм», VK и другие мессенджеры, нежели встроенные приложения.

Что ещё интереснее: 31% мужчин не заинтересованы в отношениях с пользователем Android, тогда как только 16% женщин настолько выборочны.

Другие данные исследования:

  • над 52% владельцами Android издевались из-за их телефона;
  • 36% владельцев Android «серьёзно осуждали» за выбор;
  • 26% владельцев Android смущаются из-за своего телефона;
  • около 30% думают перейти на iPhone, лишь бы больше над ними не насмехались.
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