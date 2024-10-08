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Discord (Дискорд) не работает в России 8 октября — бесконечная загрузка, не запускается

Discord столкнулся со сбоями в России — сервис не работает больше трёх часов
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8 октября мессенджер Discord столкнулся с крупным сбоем — сервис прекратил стабильную работу примерно в 10:00 мск. Пользователи из России и стран СНГ начали жаловаться на бесконечную загрузку сообщений и медиа, а затем программа и вовсе отправилась в бесконечный цикл запуска программы.

По состоянию на 13:00 мск сервис продолжает сбоить в РФ — сообщения об этом продолжают появляться на Downradar и других сервисах, отслеживающих работу приложений. При этом зарубежные площадки не фиксируют никаких проблем в работе «Дискорда», где всё работает в штатном режиме.

Фото: Downradar

С чем связан сбой в работе Discord в России — неизвестно. Некоторые пользователи предполагают, что сервис готовят заблокировать в стране из-за неудаления запрещённой информации. Ранее о просьбах заблокировать подобный контент сообщали Роскомнадзор и различные депутаты.

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