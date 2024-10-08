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В Assassin's Creed Valhalla добавят достижения Steam

В Assassin's Creed Valhalla добавят достижения Steam
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Ubisoft занимается внедрением достижений своих игр в Steam. Пользователи обратили внимание на обновления базы данных Steam конкретно у Assassin's Creed Valhalla, однако подобные намёки есть и в других релизах.

«Вальгалла» вышла в ноябре 2020 года, однако до Steam экшен добрался только спустя два года — в декабре 2022 года. Несмотря на продолжительное ожидание, игроки встретили новинку с критикой, одним из пунктов которой было отсутствие достижений Steam.

Ubisoft недавно объявила о своём грандиозном возвращении в Steam: начиная с Assassin's Creed Shadows, которая выйдет 14 февраля 2025 года, все новые игры компании будут выпускаться в магазине Valve сразу же с другими платформами.

До конца октября, кстати, в Steam выйдет Assassin's Creed Mirage — у неё также будут достижения Steam.

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