В Assassin's Creed Valhalla добавят достижения Steam

Ubisoft занимается внедрением достижений своих игр в Steam. Пользователи обратили внимание на обновления базы данных Steam конкретно у Assassin's Creed Valhalla, однако подобные намёки есть и в других релизах.

«Вальгалла» вышла в ноябре 2020 года, однако до Steam экшен добрался только спустя два года — в декабре 2022 года. Несмотря на продолжительное ожидание, игроки встретили новинку с критикой, одним из пунктов которой было отсутствие достижений Steam.

Ubisoft недавно объявила о своём грандиозном возвращении в Steam: начиная с Assassin's Creed Shadows, которая выйдет 14 февраля 2025 года, все новые игры компании будут выпускаться в магазине Valve сразу же с другими платформами.

До конца октября, кстати, в Steam выйдет Assassin's Creed Mirage — у неё также будут достижения Steam.