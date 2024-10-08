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Премьера фильма «Гладиатор 2» с красной дорожкой состоится 13 ноября в Лондоне

Премьера фильма «Гладиатор 2» с красной дорожкой состоится 13 ноября в Лондоне
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Кинокомпания Paramount Pictures назвала дату ранней премьеры фильма «Гладиатор 2». Исторической эпос Ридли Скотта впервые представят 13 ноября в Лондоне на мероприятии Royal Film Performance. Именно там пройдёт первая красная дорожка с создателями фильма, что ознаменует собой старт проката.

На мероприятии будут присутствовать главные звёзды проекта: актёры Пол Мескаль, Педро Паскаль и Дэнзел Вашингтон, а также сам режиссёр Ридли Скотт. Ранее на Royal Film Performance также проходила премьера другого блокбастера Paramount — фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. Впоследствии лента стала большим хитом, собрав более $ 1,5 млрд в прокате.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Премьера в кинотеатрах Европы состоится 15 ноября, а до США лента доберётся 22-го числа.

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