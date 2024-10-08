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Фильм «Джокер: Безумие на двоих» сняли ради Хоакина Феникса

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» сняли ради Хоакина Феникса
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Авторитетное издание The Hollywood Reporter опубликовало большой материал, посвящённый фильму «Джокер: Безумие на двоих». Журналисты поделились новыми деталями картины, которая получает разгромные отзывы и стартовала в прокате куда хуже ожиданий.

Так, продюсеры Warner Bros. настолько были уверены в успехе продолжения, что дали режиссёру Тодду Филлипсу полную творческую свободу — у фильма даже не было тестовых показов, которые широко применяются в Голливуде. Как отмечают источники, главным вдохновителем второй части стал сам Хоакин Феникс, который предложил постановщику снять ленту на основе одного из своих снов. Он же сыграл решающую роль в принятии решения — за игру в оригинале ему вручили «Оскар» за лучшую мужскую роль.

В THR пришли к выводу, что фильм изначально воспринимался его авторами как дорогое артхаус-кино, где на первое место ставится видение авторов, а не интерес зрителей. Это и привело к тому, что «Безумие на двоих» рискует стать главным провалом Warner Bros. за многие годы.

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