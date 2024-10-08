Как провал «Джокера 2» повлияет на индустрию — THR

«Джокер 2» уже называют главным провалом среди фильмов 2024 года — и это случилось в год, когда вышла «Мадам Паутина». Однако, как считают индустриальные инсайдеры, это никак не повлияет ни на индустрию, ни на саму Warner Bros.

Первый фильм заработал свыше $ 1 млрд и поставил несколько рекордов, которые совсем недавно побили «Дэдпул и Росомаха». Однако стартовые сборы сиквела оказались провальными, причём в течение выходных ожидания становились всё ниже и ниже — и даже после этого сборы оказались ниже самых низких ожиданий. Фильм также получил рекордно низкие отзывы для кино по комиксам.

Сам фильм при этом стоил почти $ 200 млн, а для окупаемости ему надо собрать не меньше $ 450 млн. Скорее всего, «Джокер 2» уже не доберётся до этих результатов.

Как отмечают инсайдеры, подобный провал был непредсказуемым — как и успех первого фильма. Поэтому шансы на то, что кого-то уволят из-за случившегося, минимальны. На бумаге «Джокер 2» одобрила бы любая компания в Голливуде (возможно, кроме Sony), решение было очевидным.

Из материала также стало известно, что «Джокер 2» — полностью авторская работа: для фильма не было ни фокус-показов, ни досъёмок. Его даже не показывали руководству DC Studios и даже WB. Сиквел увидели все уже к моменту премьеры.