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Певица Алёна Апина потребовала удалить песню «Комбинации» из сериала «Слово пацана»

Певица Алёна Апина потребовала удалить песню «Комбинации» из сериала «Слово пацана»
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Российская певица Алёна Апина потребовала удалить трек «Не забывай» группы «Комбинация» из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте». Женщина уже обратилась в суд, о чём сообщают «Медиавойны».

По данным издания, авторы проекта использовали композицию без разрешения бывшей участницы коллектива. Апина требует от онлайн-кинотеатра Wink убрать песню из произведения и выплатить ей 1 млн рублей за нанесённый ущерб. В качестве предварительной меры суд уже постановил заблокировать одну из серий «Слова пацана», в которой звучал трек.

Проверка «Чемпионата» показала, что все восемь эпизодов сериала доступны в онлайн-кинотеатре Wink без ограничений. Создатели сервиса не комментировали информацию, однако это уже не первая жалоба со стороны группы «Комбинация» к «Слову пацана».

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