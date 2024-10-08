В России снимут фильм по мотивам сказки «Принцесса на горошине»

Кинокомпания «Марс Медиа» объявила о создании новой экранизации сказки «Принцесса на горошине» Ханса Кристиана Андерсена. Авторы уже работают над сценарием будущей ленты, а съёмки должны стартовать летом 2025 года.

Новая версия расскажет историю принца Филиппа, который отчаявшись найти невесту в своем сказочном королевстве, попадает в современную Москву, где случайно знакомится с Лизой. Лиза, которую недавно бросил парень, не верит в любовь и принцев, поэтому не воспринимает Филиппа всерьез. Однако она соглашается ему помочь, тем более что на конкурсе красоты, который она организует, невест пруд пруди. Филипп уверен, что найдёт на конкурсе свою суженую, ведь у него есть волшебная горошина, которая поможет определить настоящую принцессу.

Это уже не первая адаптация произведений Ханса Кристиана Андерсена за последнее время. 24 октября в кинотеатрах России выйдет «Огниво», которое адаптирует другую сказку знаменитого датского писателя.