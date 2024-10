Видеоигра спасла звезду «Игры престолов» от смертельной зависимости

Исполнитель роли Ходора в «Игре престолов» Кристиан Нэйрн рассказал о том, что World of Warcraft помогла ему избавиться от наркотической зависимости. Об этом он поведал в своей книге «За границами престола» (Beyond The Throne).

Как вспоминает Нэйрн, его чрезвычайно увлёк мир World of Warcraft — до такой степени, что он мог потерять в нём дни и недели. Однако именно это помогло ему избавиться от куда более опасной зависимости.

Я определённо оторвался от мира, но тогда мне нужно было это сделать, мне нужно было это время. Мне надо было отдалиться, и так я смог сделать это.

Нэйрн считает, что сейчас World of Warcraft позволяет проводить в ней меньше времени впустую, поскольку многие вещи теперь позволено сделать куда быстрее. Стало меньше классического для жанра гринда.