Создатели Cyberpunk 2077 поздравили авторов ремейка Silent Hill 2 с выходом игры

Студия CD Projekt RED опубликовала обращение к разработчикам из Bloober Team в честь выхода ремейка Silent Hill 2. Компания поздравила коллег с запуском проекта, использовав знаменитую цитату из игры.

Создатели «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 отметили, что им не терпится исследовать тёмные тайны города, и опубликовали арт в стиле Silent Hill 2 с главной героиней «Киберпанка».

«В моем беспокойном сне я вижу этот город. Сайлент Хилл». И мы тоже… Поздравляем наших друзей из Bloober Team и Konami с запуском! Нам не терпится вновь исследовать тёмные тайны Сайлент Хилла.

Ремейк Silent Hill 2 поступил в продажу 8 октября на ПК и PlayStation 5. По итогам расширенного доступа в Steam рейтинг проекта составляет внушительные 96% — игроки хвалят атмосферу, игровой процесс и бережное отношение разработчиков в оригиналу 2001 года.