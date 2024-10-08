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Сравнение RTX 5090 и RTX 5080 с RTX 4090 и RTX 4080

Грядущие RTX 5090 и RTX 5080 сравнили с RTX 4090 и RTX 4080
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В Сеть продолжают утекать подробности следующего поколения видеокарт NVIDIA, которые анонсируют только в январе 2025 года на CES 2025. Судя по всему, сначала покажут RTX 5090 и RTX 5080, поскольку появляются детали именно этих версий видеокарт.

К примеру, у RTX 5090 будет 170 тензорных ядер: у RTX 4090 их 128. Объём видеопамяти только вырастет до 32 ГБ формата GDDR7 (у RTX 4090 — 24 ГБ формата GDDR6X).

При этом RTX 5080 на фоне RTX 4080 вырастет не настолько значимо: 84 против 76 тензорных ядер, одинаковые 16 ГБ памяти (только теперь GDDR7), а пропускная способность вырастет с 717 ГБ/сек до 896 ГБ/сек.

ПараметрыRTX 5090RTX 4090RTX 5080RTX 4080
Тензорные ядра1701288476
CUDA-ядра21 76016 38410 7529728
Память32 ГБ24 ГБ16 ГБ16 ГБ
Формат памятиGDDR7GDDR7GDDR6XGDDR6X
Разрядность шины512 бит384 бит256 бит256 бит
Скорость памяти1792 ГБ/сек1008 ГБ/сек896 ГБ/сек717 ГБ/сек
Потребление600 ватт450 ватт400 ватт320 ватт
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