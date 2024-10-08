Грядущие RTX 5090 и RTX 5080 сравнили с RTX 4090 и RTX 4080

В Сеть продолжают утекать подробности следующего поколения видеокарт NVIDIA, которые анонсируют только в январе 2025 года на CES 2025. Судя по всему, сначала покажут RTX 5090 и RTX 5080, поскольку появляются детали именно этих версий видеокарт.
К примеру, у RTX 5090 будет 170 тензорных ядер: у RTX 4090 их 128. Объём видеопамяти только вырастет до 32 ГБ формата GDDR7 (у RTX 4090 — 24 ГБ формата GDDR6X).
При этом RTX 5080 на фоне RTX 4080 вырастет не настолько значимо: 84 против 76 тензорных ядер, одинаковые 16 ГБ памяти (только теперь GDDR7), а пропускная способность вырастет с 717 ГБ/сек до 896 ГБ/сек.
|Параметры
|RTX 5090
|RTX 4090
|RTX 5080
|RTX 4080
|Тензорные ядра
|170
|128
|84
|76
|CUDA-ядра
|21 760
|16 384
|10 752
|9728
|Память
|32 ГБ
|24 ГБ
|16 ГБ
|16 ГБ
|Формат памяти
|GDDR7
|GDDR7
|GDDR6X
|GDDR6X
|Разрядность шины
|512 бит
|384 бит
|256 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|1792 ГБ/сек
|1008 ГБ/сек
|896 ГБ/сек
|717 ГБ/сек
|Потребление
|600 ватт
|450 ватт
|400 ватт
|320 ватт