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Фильм «Хеллбой: Проклятие Горбуна» вышел в онлайне

Фильм «Хеллбой: Проклятие Горбуна» вышел в онлайне
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8 октября состоялась цифровая премьера фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна». Новую картину про знаменитого супергероя можно посмотреть на Amazon Prime и других стримингах с русскими субтитрами. Таким образом, лента пробыла эксклюзивом кинотеатров всего три недели, собрав за это время чуть больше $ 1 млн.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Millennium Media.

Действие нового «Хэллбоя» разворачивается в Аппалачах в 1950-х годах. По сюжету супергерой и новый агент Бюро паранормальных исследований и обороны Бобби Джо Сонг объединятся в битве с демоном Горбуном и его командой ведьм.

Главные роли в новом «Хеллбое» исполнили Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф и Леа Макнамара. Режиссёром выступил Брайан Тейлор («Призрачный гонщик: Дух мщения»).

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