Red Dead Redemption официально выйдет на ПК

Rockstar спустя 14 с половиной лет наконец-то выпустит первую Red Dead Redemption на ПК — это случится уже 29 октября, сразу в Steam, Epic Games Store и магазине Rockstar. В комплекте будет сюжетное дополнение Red Dead Redemption: Undead Nightmare.

ПК-версия будет поддерживать честное 4К до 144 кадров в секунду, а также апскейлы FSR и DLSS, генерацию кадров DLSS, ультраширокоформатные мониторы, управление на клавиатуре и мыши, HDR 10 и возможность настраивать дальность прорисовки, качество теней и тому подобное.

К сожалению, мультиплеер в эту версию не входит.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar. Права на видео принадлежат Rockstar.