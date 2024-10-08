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Сидни Суини и Джонни Деппа часто используют для мошенничества в интернете

Сидни Суини и Джонни Деппа часто используют для мошенничества в интернете
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Компания McAfee опубликовала десятку самых популярных знаменитостей, внешность или голоса которых используют для мошенничества в интернете. Лидером стала Скарлетт Йоханссон.

Таким образом правонарушители пытались продавать фильмы или музыку, выбивали себе бесплатную продукцию от компаний, инвестировали в криптовалюту или получали дорогущие билеты, которые даже просто купить очень сложно. Иногда мошенники даже пытались снять поддельные видео со звёздами, чтобы вымогать данные банковских карт и тому подобное.

10. Эддисон Рэй

Эддисон Рэй

Эддисон Рэй

Фото: Netflix

9. Джонни Депп

Джонни Депп

Джонни Депп

Фото: Castle Fine Art

8. Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

Фото: Sony

7. Сидни Суини

Синди Суини

Синди Суини

Фото: Sony

6. Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер

Фото: freenjoy

5. Том Хэнкс

Том Хэнкс

Том Хэнкс

Фото: Sony

4. Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Фото: Searchlight Pictures

3. Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Фото: AMC Theatres

2. Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: Hulu

1. Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Фото: Apple

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