Сидни Суини и Джонни Деппа часто используют для мошенничества в интернете

Компания McAfee опубликовала десятку самых популярных знаменитостей, внешность или голоса которых используют для мошенничества в интернете. Лидером стала Скарлетт Йоханссон.

Таким образом правонарушители пытались продавать фильмы или музыку, выбивали себе бесплатную продукцию от компаний, инвестировали в криптовалюту или получали дорогущие билеты, которые даже просто купить очень сложно. Иногда мошенники даже пытались снять поддельные видео со звёздами, чтобы вымогать данные банковских карт и тому подобное.

10. Эддисон Рэй

Эддисон Рэй Фото: Netflix

9. Джонни Депп

Джонни Депп Фото: Castle Fine Art

8. Блейк Лайвли

Блейк Лайвли Фото: Sony

7. Сидни Суини

Синди Суини Фото: Sony

6. Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер Фото: freenjoy

5. Том Хэнкс

Том Хэнкс Фото: Sony

4. Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой Фото: Searchlight Pictures

3. Тейлор Свифт

Тейлор Свифт Фото: AMC Theatres

2. Кайли Дженнер

Кайли Дженнер Фото: Hulu

1. Скарлетт Йоханссон