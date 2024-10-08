Сидни Суини и Джонни Деппа часто используют для мошенничества в интернете

Компания McAfee опубликовала десятку самых популярных знаменитостей, внешность или голоса которых используют для мошенничества в интернете. Лидером стала Скарлетт Йоханссон.
Таким образом правонарушители пытались продавать фильмы или музыку, выбивали себе бесплатную продукцию от компаний, инвестировали в криптовалюту или получали дорогущие билеты, которые даже просто купить очень сложно. Иногда мошенники даже пытались снять поддельные видео со звёздами, чтобы вымогать данные банковских карт и тому подобное.
10. Эддисон Рэй
Эддисон Рэй
Фото: Netflix
9. Джонни Депп
Джонни Депп
Фото: Castle Fine Art
8. Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Фото: Sony
7. Сидни Суини
Синди Суини
Фото: Sony
6. Сабрина Карпентер
Сабрина Карпентер
Фото: freenjoy
5. Том Хэнкс
Том Хэнкс
Фото: Sony
4. Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Фото: Searchlight Pictures
3. Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: AMC Theatres
2. Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: Hulu
1. Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Фото: Apple