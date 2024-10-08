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Трейлер фильма Еретик 2024 с Хью Грантом — смотреть онлайн

Вышел новый трейлер хоррора «Еретик» с Хью Грантом — премьера в России 14 ноября
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Кинокомпания A24 представила новый трейлер фильма «Еретик». Триллер с Хью Грантом выйдет в российский прокат уже 14 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

«Еретик» расскажет историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам, чтобы обратить людей в свою веру. Однако один человек не поддаётся их миссионерству, поэтому главные героини вынуждены играть в прятки на выживание в доме незнакомого мужчины.

Набожных девушек сыграли Хлоя Ист («Фабельманы») и Софи Тэтчер («Книга Бобы Фетта»). Режиссёрами и сценаристами будущего фильма выступили Брайан Вудс и Скотт Бек — они написали сюжет для обеих частей «Тихого места».

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