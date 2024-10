Авторы «Гладиатора 2» показали кадры со съёмок фильма с декорациями Древнего Рима

Кинокомпания Paramount Pictures представила первое видео со съёмок «Гладиатора 2». Ролик приурочен к старту продаж билетов на исторический эпос, премьера которого состоится 15 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Так, в закулисье «Гладиатора 2» показали в том числе масштабные декорации, которые были построены специально для съёмок ленты в Марокко. Их высоко оценил Дэнзел Вашингтон — актёр назвал их самыми впечатляющими в своей карьере. Конни Нильсен же осталась в восторге от повторного посещения Колизея и других римских построек, которые она в последний раз видела в 1999 году на съёмках первой части.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в ленте исполнят Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).