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Discord всё ещё не работает в России: сбой продолжается семь часов

Discord всё ещё не работает в России: сбой продолжается семь часов
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Утром 8 октября сервис Discord столкнулся с глобальными сбоями, однако с ними успели справиться, тогда как в России проблемы всё ещё продолжаются — спустя семь часов сервис стал чувствовать себя ещё хуже, не подключаясь к серверам даже у тех, у кого он каким-то чудом запускался.

При попытке зайти в приложение с адреса другой страны проблем не возникает, хотя даже в этом случае часть функций может не работать.

Проблема актуальна до сих пор

Проблема актуальна до сих пор

Фото: «Чемпионат»

Не исключено, что Роскомнадзор всё-таки начал блокировку сервиса в России, однако официально об этом никто не объявлял. Сам Discord также не даёт никаких комментариев о сбое в рамках целой страны. Ранее были жалобы, что сервис не удаляет запрещённую в РФ информацию.

На сайте Discord указано, что всё работает

На сайте Discord указано, что всё работает

Фото: Discord

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