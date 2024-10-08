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Netflix закрыл сериал «Каос» про жизнь Зевса в современном мире после первого сезона

Netflix закрыл сериал «Каос» про жизнь Зевса в современном мире после первого сезона
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Онлайн-кинотеатр Netflix принял решение не продлевать сериал «Каос» с Джеффом Голдблюмом на второй сезон. Информацию об этом подтвердила актриса Аврора Перрино, сыгравшая в шоу одну из главных ролей.

«Каос» вышел на Netflix 29 августа и рассказывал мифологическую историю, происходящую в современном мире. По сюжету Зевс начал опасаться конца своего правления, заметив морщину у себя на лбу, которая могла указывать на приближающийся конец света. Он стал параноиком по отношению к своим подчинённым, а также к шести смертным, которых древнее пророчество связывало с концом его правления и апокалипсисом.

Шоу целый месяц входило в топ-10 самых популярных проектов Netflix, однако всё же не смогла собрать большую аудиторию. В результате проект от создателя «Конца ***го мира» Чарли Коввела не увидит продолжения.

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