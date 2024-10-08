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Diablo 4 поставила новый рекорд в Steam после выхода Vessel of Hatred

Diablo 4 поставила новый рекорд в Steam после выхода Vessel of Hatred
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8 октября состоялась премьера первого расширения для Diablo 4 — Vessel of Hatred. Ожидаемо к игре сразу повысился интерес среди игроков, даже несмотря на задержку в релизе дополнения на целых шесть часов. В Steam игра уже в пятый раз побила свой рекорда онлайна — за прошедший год интерес к экшену сильно вырос.

Хроника рекордов по онлайну игры в Steam:

  1. Октябрь 2023 года — 13 617 человек
  2. Ноябрь 2023 года — 28 836 человек
  3. Май 2024 года — 29 599 человек
  4. Июнь 2024 года — 39 782 человека
  5. Октябрь 2024 года — 46 014 человек.
Онлайн Diablo 4 в Steam за год

Онлайн Diablo 4 в Steam за год

Фото: SteamDB

Diablo 4 доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Подписчики Game Pass также могут сыграть в неё, однако дополнение Vessel of Hatred нужно покупать отдельно.

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