Diablo 4 поставила новый рекорд в Steam после выхода Vessel of Hatred

8 октября состоялась премьера первого расширения для Diablo 4 — Vessel of Hatred. Ожидаемо к игре сразу повысился интерес среди игроков, даже несмотря на задержку в релизе дополнения на целых шесть часов. В Steam игра уже в пятый раз побила свой рекорда онлайна — за прошедший год интерес к экшену сильно вырос.

Хроника рекордов по онлайну игры в Steam:

Октябрь 2023 года — 13 617 человек Ноябрь 2023 года — 28 836 человек Май 2024 года — 29 599 человек Июнь 2024 года — 39 782 человека Октябрь 2024 года — 46 014 человек.

Онлайн Diablo 4 в Steam за год Фото: SteamDB

Diablo 4 доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Подписчики Game Pass также могут сыграть в неё, однако дополнение Vessel of Hatred нужно покупать отдельно.